Метательница молота Палкина призналась, что сильно разочарована из-за пропуска Олимпиады

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Победительница молодежного чемпионата Европы 2019 года в метании молота россиянка Софья Палкина продолжает испытывать огромное разочарование после того, как не по своей вине пропустила Олимпийские игры в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Палкина выполнила олимпийский норматив (72,50 метра) в феврале 2020 года, метнув снаряд на 73,55 метра. В мае 2021 года на командном чемпионате России она показала результат 73,74 метра, однако по решению главного тренерского совета не была включена в число десяти участников олимпийского легкоатлетического турнира.

"Завершившийся сезон был для меня очень тяжелым и эмоциональным из-за всей этой неразберихи, - отметила 23-летняя Палкина. - Признаюсь, у меня иногда руки опускались от осознания того, что люди, которые метают снаряд ничуть не лучше меня, едут на Олимпиаду, а ты, выполнившая норматив, из-за каких-то дополнительных ограничений вынуждена остаться дома".

Отечественная легкая атлетика из-за международных санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), была представлена в Токио только десятью спортсменами. Включение того или иного кандидата в олимпийскую команду было двухступенчатым. Сначала все кандидатуры рассмотрел главный тренерский совет, а окончательное решение принималось рабочей группой ВФЛА во главе с Ириной Приваловой.

"И в целом сейчас совершенно неважно, кто поехал в итоге из нас на Олимпийские игры, я не хочу никого упрекать, - продолжила собеседница ТАСС. - Но в любом случае, у кого был выполненный норматив, тот имел право ехать в Токио. У меня вся подготовка в этом сезоне была нацелена на Олимпиаду, из-за чего на июньском чемпионате России не сумела показать высокий результат. Хотя далеко метать мне нужно было уже в Чебоксарах, чтобы отобраться на Игры, поэтому подготовка получилась в итоге скомканной, и радости от победы на чемпионате России у меня никакой не было".

До восстановления ВФЛА членства в международной федерации все российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе, получив индивидуальный допуск. "Я уже приступила к сбору всех документов, которые необходимы для получения нейтрального статуса. У меня пока нет четкого понимания, какой международный турнир станет для меня первым в 2022 году, но первым внутрироссийским стартом будут соревнования памяти Лунева, которые пройдут в начале февраля в Адлере. Главным турниром зимнего сезона для меня должен стать Кубок Европы по метаниям, который должен пройти с 19 по 20 марта в португальской Лейрии", - заключила Палкина.