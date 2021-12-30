IIHF не справилась с протоколом. Почему был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

Можно было сделать как год назад, когда там же, в Эдмонтоне, был установлен "пузырь", подобный формат использовался и во время плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда все команды жили в условиях реальной изоляции: даже персонал отеля, где находились участники турнира, на период чемпионата размещался именно там, и, кроме них, больше никого не было. Естественно, не было никого и из зрителей. Удовольствия играть в таких условиях мало.

Отмена молодежного чемпионата мира — это грандиозный скандал, в который попало новое руководство Международной федерации хоккея (IIHF) во главе с избранным в сентябре этого года в Санкт-Петербурге президентом Люком Тардифом. Именно от IIHF должно было зависеть, в каком режиме мог пройти этот турнир.

Уже понятно, что организаторы могли пойти и по другому пути, смягчив антиковидный режим. Можно было поступить, как сделали в НХЛ, которая вносит в ковид-протокол только тех, у кого были положительные или сомнительные результаты тестов, но никак не всю команду. Но случилось так, как случилось, и из-за этого были присуждены сразу три технических поражения — американцам, чехам и россиянам. Из-за положительных результатов тестов у двух членов сборной США, чеха и россиянина на карантин были посажены их команды, что можно назвать абсурдом.

Понятно, что нынешний ковид-протокол составлялся при согласовании с местными властями, которые пока проигрывают борьбу новому штамму коронавируса "омикрону". Но при этом и IIHF, как можно предположить, пошла на поводу у властей, согласившись с этим протоколом. Организаторы, очевидно, пытались лавировать между требованиями одних и желанием других: пустить зрителей на трибуны и ужесточить протокол. Вылилось это в ослабление защитных мер, когда участники соревнований имели больше шансов заразиться, учитывая, что в отеле того же Ред-Дира находились и обычные постояльцы. А выкупить целый корпус, огородить, создать пресловутый "пузырь" организаторы то ли не додумались, то ли действительно решили этого не делать.

Турнир изначально должна была провести Швеция, однако Канада в качестве компенсации за то, что ЧМ-2021, запланированный в Эдмонтоне и Ред-Дире, было решено провести только в одном городе и без зрителей, получила и чемпионат мира 2022 года. Швеция же по новому соглашению примет молодежный чемпионат мира 2024 года. Перечить канадцам никто не смог, поскольку в Северной Америке этот турнир сверхпопулярен, а освещает его канадская телекомпания TSN, имеющая долгосрочный контракт с международной федерацией. IIHF не решилась потерять сверхдоходы. "Омикрон" бушует сейчас и в Европе, но, может, в Швеции режим проведения соревнований был бы иным.

Пока же президент IIHF Люк Тардиф успел заявить, что организация серьезно рассмотрит вопрос о проведении чемпионата мира летом, возможно, в июне. Такие заявления выглядят несколько поспешными, и очевидно, что в первую очередь международная федерация хочет окупить вложенные средства. Пока лишь можно гадать, каким будет ковид-протокол к лету, какое решение в плане безопасности примет IIHF и в каких условиях будет проходить следующий турнир в Новосибирске и Омске.

Рустам Шарафутдинов​