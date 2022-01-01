Причиной смерти Хамутцких могли стать проблемы с сердцем

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Причиной смерти трехкратного призера Олимпийских игр и тренера волейбольного клуба "Белогорье", по предварительным данным, могли стать проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщил источник.

1 января пресс-служба "Белогорья" сообщила о смерти Хамутцких.

"По предварительным данным, это проблемы с сердцем. О деталях будет известно позднее", - сказал собеседник агентства.

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также вместе с национальной командой он становился победителем Кубка мира (1999), победителем Мировой лиги (2002), а также становился серебряным призером чемпионата мира (2002), дважды выигрывал серебро (1999, 2007) и два раза - бронзу (2001, 2003) чемпионатов Европы. В период игровой карьеры Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России, дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов.