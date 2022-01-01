Победитель пролога "Дакара" Николаев назвал интересной трассу в Джидде

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трасса в Джидде, где проходил пролог ралли-марафона "Дакар", была интересной для прохождения. Такое мнение высказал победитель пролога в зачете грузовиков из команды "Камаз-мастер", пятикратный чемпион "Дакара" Эдуард Николаев, чей комментарий был предоставлен ТАСС пресс-службой команды.

Первые четыре места в зачете грузовиков заняли машины "Камаз-мастер". Николаев показал результат 13 минут 1 секунда. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова (отставание 7 секунд). Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова (+15). Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым (+24).

"Пролог был отличным. Спасибо организаторам, что предоставили возможность вкатиться участникам. Сегодня были первые дюны, так скажем, преодоление дюн, и было необычно спускать давление до одной атмосферы. Видели впереди идущего соперника из команды де Роя: увидели цель и, конечно же, старались догнать", - сказал Николаев.

"Было интересно: прыжки, полеты. Трасса такая интересная, переходящая в камешки, большие и небольшие дюнки, и на финише шла такая интересная и песчаная дорога. Организаторы специально сделали на поворотах точки, чтобы участники не подрезали, но, слава богу, нам удалось четко следовать маршруту. Штурман справился отлично со своей задачей", - добавил он.

Первый этап после пролога пройдет в Хаиле, участники должны преодолеть расстояние в 514 км.