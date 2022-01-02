{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Зубов: молодежная сборная России не совершала нарушений перед повторным вылетом из Канады

Во время первой попытки вылета команду сняли с рейса
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России не имела никаких нарушений перед тем, как снова попытаться вылететь из Канады с чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Зубов.

На эту тему
Отложенное возвращение. Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде
Отложенное возвращение.

В воскресенье сборная России вернулся в Москву на день позже, чем было запланировано. Ранее команды России и Чехии были сняты с рейса из Канады.

"Стюардессы изначально подходили к требованиям очень внимательно и отправляли ребят из самолета в связи с неправильным ношением масок. И было принято решение, что все пассажиры будут выведены в зал ожидания, - сказал Зубов. - После какого-то времени наш багаж был разгружен, потом самолет улетел без двух сборных".

"Вышли несколько сотрудников канадских авиалиний. Команда Чехии осталась, а мы получили разрешение попасть на следующий рейс. Мы прошли обследование и никаких нарушений у нас не было. Хочу выразить им благодарность за то, что нашли места и смогли нас посадить на рейс", - добавил он.

Зубов также добавил, что никто из членов сборной не нарушал запрет на курение.

Молодежный чемпионат мира по хоккею
Зубов заявил, что готов поработать со сборной России на молодежном чемпионате мира летом
Международная федерация хоккея рассматривает возможность провести турнир в июне
Зубов заявил, что готов поработать со сборной России на молодежном чемпионате мира летом
Читать полностью