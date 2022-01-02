Зубов: молодежная сборная России не совершала нарушений перед повторным вылетом из Канады

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России не имела никаких нарушений перед тем, как снова попытаться вылететь из Канады с чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Зубов.

В воскресенье сборная России вернулся в Москву на день позже, чем было запланировано. Ранее команды России и Чехии были сняты с рейса из Канады.

"Стюардессы изначально подходили к требованиям очень внимательно и отправляли ребят из самолета в связи с неправильным ношением масок. И было принято решение, что все пассажиры будут выведены в зал ожидания, - сказал Зубов. - После какого-то времени наш багаж был разгружен, потом самолет улетел без двух сборных".

"Вышли несколько сотрудников канадских авиалиний. Команда Чехии осталась, а мы получили разрешение попасть на следующий рейс. Мы прошли обследование и никаких нарушений у нас не было. Хочу выразить им благодарность за то, что нашли места и смогли нас посадить на рейс", - добавил он.

Зубов также добавил, что никто из членов сборной не нарушал запрет на курение.