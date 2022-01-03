Сотников рассказал о сложностях с навигацией на первом этапе ралли "Дакар"

Экипаж Сотникова одержал победу на первом этапе ралли. Вторым финишировал экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий "Камаз-мастер". Третьим стал экипаж чеха Алеша Лопрайса. Экипажи россиян Антона Шибалова и Андрея Каргинова (оба - "Камаз-мастер") заняли четвертое и пятое места соответственно.

"Насыщенный день получился сегодня, - сказал Сотников. - Первая часть этапа была песчаной, немного непонятной по навигации, где-то километров через 50 пришлось поменяться местами с Эдиком - возвращались за скрытой путевой точкой. Дорога была чистой и без пыли, что позволяло ехать максимально быстро. А ближе к зоне нейтрализации попался сложный триалистый подъем - выбрали правое направление, но дорога стала сужаться, и пришлось не рисковать и спускаться, в этот момент мимо нас проскочили Эдик и Андрей, и мы поехали за ними".

"После 20-минутного отдыха выехали на участок, по которому ездили еще в 2020 году - большие спуски, песчаная и бугристая дорога. А дальше всех ждала навигационная путаница - видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку. Подъехали и другие участники "Дакара" из разных категорий - все искали выход, ориентируясь на более опытные экипажи. К сожалению, Андрей не смог быстро решить эту головоломку и потерял много времени", - добавил Сотников.

Про сложности с навигацией рассказал и Николаев. "Сегодня была сложная навигация, а во второй части маршрута нас ждали очень острые камни, и пришлось немного сбросить темп, чтобы сохранить шины, - сказал он. - Вместе с Каргиновым и Сотниковым доехали до зоны нейтрализации - больше никого с нами не было, и только когда стартовали через 20 минут, увидели подъехавшего ван Кастерена. После продолжили движение с ребятами в зоне видимости, но столкнулись с очередными навигационными трудностями - пришлось покружиться, чтобы найти верный путь. Благодарю своего штурмана Женю Яковлева за то, что смог найти верную дорогу и наш экипаж первым выбрался из ловушки".

Второй этап ралли-марафона состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января. Гонка проходит в Саудовской Аравии.