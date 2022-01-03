Умер советский олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

ТБИЛИСИ, 3 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Санеев скончался на 77-м году жизни. Об этом в понедельник сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии.

"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев", - говорится в сообщении.

Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухуми Грузинской ССР. Он завоевывал золотые медали в тройном прыжке на Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах. На Олимпиаде в Москве Санеев завоевал серебряную награду. По окончании карьеры атлета работал в спортивном обществе "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР переехал жить в Австралию.