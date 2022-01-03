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Летние олимпийские виды спорта

В Федерации велоспорта России отметили помощь Закарина в развитии детского спорта

Велогонщик ранее объявил о завершении карьеры по окончании этого сезона

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый отметил вклад гонщика Ильнура Закарина в развитие детского велоспорта. Об этом Кучерявый рассказал ТАСС.

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Ранее Закарин сообщил на своей странице в Instagram, что завершит свою карьеру по окончании этого года. В активе Закарина третье место в итоговой классификации на веломногодневке "Вуэльта" в 2017 году. В 2018 году он занял девятое место в общем зачете "Тур де Франс".

"Динамики роста результатов как таковой у него нет, человек осознанно понимает, что дальше тяжело, - сказал Кучерявый. - Но это еще не окончательно: если результаты появятся, он почувствует вкус побед и вряд ли он захочет терять такую форму. Он хорошо работает в плане оказания помощи в развитии велоспорта в стране: собирает детей, проводит аналитику, помогает в этом плане Вячеславу Кузнецову (бывший гонщик, завершивший свою карьеру по окончании сезона-2021 - прим. ТАСС), за свой счет проводит лагеря. Я знаю, что в этом году он порядка трех лагерей организовал".

"Загадывать пока [по поводу завершения карьеры] рано, но я думаю, что в середине сезона все будет ясно", - добавил Кучерявый.

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