Российский лыжник Червоткин стал третьим в масс-старте на "Тур де Ски"

ТАСС, 3 января. Россиянин Алексей Червоткин занял третье место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км на этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Соревнования проходят в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 41 минуту 31,2 секунды. Второе место занял финн Ииво Нисканен (+20,8). Червоткин проиграл победителю 23,7 секунды.

Россиянин Денис Спицов занял четвертое место (+24,0), Александр Большунов - пятое (+27,9), Иван Якимушкин - девятое (+56,2), Илья Семиков - 15-е (+1.25,2), Артем Мальцев - 16-е (+1.33,9), Андрей Мельниченко - 26-е (+2.14,9), Александр Терентьев - 32-е (+2.51,1), Глеб Ретивых - 39-е (+3.03,2). По ходу гонки у Большунова сломалась палка.

В общем зачете многодневки Большунов занимает второе место, отставая от Клебо на 2 минуты. Третьим идет Нисканен (+2,49). Якимушкин занимает шестое место (+3.53), Спицов - седьмое (+3.54), Червоткин - десятое (+4.50).

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем.