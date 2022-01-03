Тренер: Сорина совершила ошибку перед масс-стартом "Тур де Ски", наложив много мази

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина совершила ошибку перед началом масс-старта классическим стилем на дистанции 10 км на этапе многодневной гонки "Тур де Ски", так как попросила наложить лишние слои смазки на лыжи. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России и муж спортсменки Егор Сорин.

Победу в масс-старте одержала россиянка Наталья Непряева, она преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Сорина стала 10-й (+53,1).

"Сложно оценивать выступление, потому что основная ошибка была перед стартом, может, она волновалась или боялась, но попросила сервис усилить держание, - сказал Сорин. - Как раз лишние слои мази негативно сказались на скольжении. Если смотреть по трансляции, то на спусках плохо ехали лыжи, естественно, когда так работают лыжи, то спортсмену кажется, что мышечно что-то не так. На подъемах она отрывалась, выходила вперед, а на равнине не могла удержать скорость. Но основная ошибка была перед стартом, не нужно было добавлять лишние слои мази, которые негативно сказались".

"Конечно, за тройку можно бороться, но только эту задачу она себе усложнила. Если до гонки отрыв от Венг был большой, то сейчас проигрывает две секунды. Наверное, Венг, как обычно, завтра очень сильно будет идти в гору, если Сориной удастся поддержать темп и на финише ее обыграть, то за тройку сможет бороться. Это будет очень сложно сделать, но гора непредсказуема, тем более Таня уже имеет прошлогодний опыт. Если в горе она сможет пробежать быстрее, чем в прошлом году и навязать борьбу Венг, то сможет побороться за тройку", - добавил тренер сборной России.

Сорин отметил, что не сильно расстроится тому, если Сорина не попадет в тройку общего зачета "Тур де Ски", потому что такая задача не ставилась. "По большому счету это всего лишь "Тур де Ски", изначально мы никаких задач не ставили, - отметил он. - Задачей было поймать хорошее самочувствие, что, в принципе, мы выполнили, вернулись в борьбу за тройку сильнейших с прицелом на Олимпиаду. Самочувствие достаточно хорошее, лучше, чем было до "Тура". Если будет завтра в тройке, то порадуемся, если не будет, то не вижу смысла расстраиваться, такой задачи не было. Будем работать дальше".

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем на 10 км. В общем зачете первой идет Непряева, второе место занимает шведка Эбба Андерссон (+1.12), третьей - финка Кертту Нисканен (+1.19). Сорина делит шестое место с действующей победительницей "Тур де Ски" американкой Джессикой Диггинс (+1.42).