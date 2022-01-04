Сборная России повела в счете во втором матче Кубка ATP с командой Австралии

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянина. Российская команда повела в матче со счетом 1-0. Во второй игре Даниил Медведев встретится с Алексом де Минауром. На встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которые сыграют с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом.

Россияне и австралийцы выступают в группе B вместе с командами Франции и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Ранее во вторник итальянские теннисисты обыграли французов со счетом 3-0. В первом туре россияне оказались сильнее команды Франции (2-1), а австралийцы переиграли итальянцев (2-1).

Сафиуллину 24 года. Он занимает 167-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим достижением Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции (оба - в 2021 году).

Дакворту 29 лет. Он занимает 49-е место в рейтинге, на его счету нет титулов ATP.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.