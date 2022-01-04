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Тур де Ски

Грушин оценил выступление лыжницы Непряевой на "Тур де Ски"

Спортсменка стала первой россиянкой, победившей в общем зачете многодневки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Победа российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачете многодневки "Тур де Ски" прекрасна, но главное - хорошо выступить на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин.

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Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски"
Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски"

Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке, дважды она становилась второй в общем зачете (2019, 2020).

"Тур де Ски" - это коммерческий старт, где каждый решает свои задачи. Главное - не бежать впереди паровоза. Очень здорово, что Непряева выиграла, впервые наша женщина победила. Я считаю, что это просто прекрасно, но главное, чтобы она порадовала нас на Олимпийских играх", - сказал Грушин.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Теги
"Тур де Ски"
Летние олимпийские виды спорта
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