Ольховский: сборная России может рассчитывать на победу над итальянцами на Кубке ATP

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сборная Италии по теннису обладает более ровным составом, чем российская команда, однако игра Романа Сафиуллина дает надежду на победу россиян в заключительном матче группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель Открытых чемпионатов Австралии и Франции в смешанном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский.

Ранее во вторник сборная России победила со счетом 3-0 австралийцев. Сафиуллин выиграл у Джеймса Дакворта (7:6 (8:6), 6:4), затем Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура (6:4, 6:2). В парной встрече Медведев и Сафиуллин переиграли Джона Пирса и Люка Сэвилла со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

"Молодцы, отлично сыграли. Не ожидал, что победа будет настолько легкой. Сафиуллин показал достойный теннис и обыграл достаточно сильного соперника, но и Медведев после того, как сыграл два тяжелых матча против французов, смог восстановиться и физически был готов. На этом турнире все матчи игровые, наверное, итальянцы чуть больше фавориты, чем мы, у них более ровный состав. Но Сафиуллин показывает сейчас очень достойный теннис, поэтому совершенно спокойно можем надеяться на то, что наши ребята победят", - сказал Ольховский.

После двух туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы B, имея в активе две победы в двух матчах. За ней следуют команды Италии (1-1), Австралии (1-1) и Франции (0-2). Лучшая команда группы выйдет в полуфинал. Матч межу россиянами и итальянцами пройдет 6 января.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Турнир завершится 9 января.