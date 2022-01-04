Неслучайный в хоккее. Роман Ротенберг сменил Брагина на посту главного тренера СКА

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Валерия Брагина.

На эту тему Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Ротенберг не первый раз занимает место главного тренера команды из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он около месяца заменял Брагина в статусе и. о. главного тренера, когда тот заболел коронавирусом. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела пять поражений. Как сообщил Брагин, комментарий которого приводит пресс-служба СКА, в последнем месяце был опробован вариант, при котором Ротенберг фактически управляет командой, теперь это оформлено юридически. Брагин останется в петербургском клубе и будет занимать должность старшего тренера команды. "Эта работа дает возможность развиваться. У меня мечта играть в хоккей, работать в хоккее, развивать ребят. Мотивация, тренерская деятельность - все это дает возможность делать это, и мы помогаем ребятам побеждать", - сказал Ротенберг после своего первого матча, с "Куньлунь Ред Стар", в качестве главного тренера. Ответственное и ожидаемое решение Многие эксперты считают, что Ротенберг принял достаточно ответственное решение.

"Санкт-петербургская команда - один из лидеров нашего хоккея. Это большая ответственность, у него прекрасный помощник Валерий Брагин и другие тренеры. Он уже практически весь год находится в команде: на тренировках, в поездках, чувствует команду", - сказал в беседе с ТАСС глава ФХР Владислав Третьяк. "Я думаю, он готов взять на себя ответственность. Принятие такого решения требует определенной смелости. Я хочу его поздравить, это очень важный шаг для него. Он в хоккее уже давно и понимает, насколько большим клубом является СКА", - сказал ТАСС почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Ротенберг ранее не тренировал хоккейные команды. В 2019 году он окончил высшую школу тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. "У нас ничего неожиданного не бывает. Для меня это неожиданностью не стало, я это предвидел. Ротенберг увлекается хоккеем с детства, у него большой управленческий опыт и необходимое для работы тренером образование. В хоккее он - человек неслучайный", - отметил в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером и не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что Ротенберг почувствовал, что может быть главным тренером", - сказал бывший главный тренер сборной России и "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов. Первая игра и задачи на сезон На новом посту Ротенберг дебютировал во вторник в гостевом матче против "Куньлунь Ред Стар". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.