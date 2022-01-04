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КХЛ

Неслучайный в хоккее. Роман Ротенберг сменил Брагина на посту главного тренера СКА

В 2019 году Ротенберг окончил высшую школу тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта
Помощник главного тренера СКА Валерий Брагин и главный тренер СКА Роман Ротенберг Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Помощник главного тренера СКА Валерий Брагин и главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Валерия Брагина.

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Ротенберг не первый раз занимает место главного тренера команды из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он около месяца заменял Брагина в статусе и. о. главного тренера, когда тот заболел коронавирусом. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела пять поражений.

Как сообщил Брагин, комментарий которого приводит пресс-служба СКА, в последнем месяце был опробован вариант, при котором Ротенберг фактически управляет командой, теперь это оформлено юридически. Брагин останется в петербургском клубе и будет занимать должность старшего тренера команды.

"Эта работа дает возможность развиваться. У меня мечта играть в хоккей, работать в хоккее, развивать ребят. Мотивация, тренерская деятельность - все это дает возможность делать это, и мы помогаем ребятам побеждать", - сказал Ротенберг после своего первого матча, с "Куньлунь Ред Стар", в качестве главного тренера.

Ответственное и ожидаемое решение

Многие эксперты считают, что Ротенберг принял достаточно ответственное решение.

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"Санкт-петербургская команда - один из лидеров нашего хоккея. Это большая ответственность, у него прекрасный помощник Валерий Брагин и другие тренеры. Он уже практически весь год находится в команде: на тренировках, в поездках, чувствует команду", - сказал в беседе с ТАСС глава ФХР Владислав Третьяк.

"Я думаю, он готов взять на себя ответственность. Принятие такого решения требует определенной смелости. Я хочу его поздравить, это очень важный шаг для него. Он в хоккее уже давно и понимает, насколько большим клубом является СКА", - сказал ТАСС почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Ротенберг ранее не тренировал хоккейные команды. В 2019 году он окончил высшую школу тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

"У нас ничего неожиданного не бывает. Для меня это неожиданностью не стало, я это предвидел. Ротенберг увлекается хоккеем с детства, у него большой управленческий опыт и необходимое для работы тренером образование. В хоккее он - человек неслучайный", - отметил в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером и не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что Ротенберг почувствовал, что может быть главным тренером", - сказал бывший главный тренер сборной России и "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

Первая игра и задачи на сезон

На новом посту Ротенберг дебютировал во вторник в гостевом матче против "Куньлунь Ред Стар". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.

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"Могу сказать про нашу совместную работу с командой, благодарен ей, коллективу, с кем работаю не первый год. У нас единый коллектив и сильный тренерский штаб, ничего нового нет. Это первая моя победа формально, поскольку уже до этого целый год работал и с большим уважением отношусь к тренерской профессии", - подчеркнул Ротенберг.

Перед штабом СКА на данный момент стоят серьезные задачи, отметил новый главный тренер. "С одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой - в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач", - отметил Ротенберг.

На данный момент СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 64 очка в 45 матчах. Ввиду решения о пропуске игроками Национальной хоккейной лиги Олимпийских игр в Пекин наверняка будет вызвано немалое количество хоккеистов СКА. До олимпийской паузы армейцам остается провести семь матчей.

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