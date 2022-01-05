Призер Олимпийских игр Сидорова отправила заявку в World Athletics на нейтральный статус

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты в настоящее время могут выступать на международных стартах только при наличии нейтрального статуса.

"Анжелика Сидорова отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, - сказал Воронков. - К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Сидоровой также оплачен. Отправила заявку World Athletics и прыгунья с шестом Елизавета Бондаренко".

Бондаренко является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходил в 2019 году. Сидорова в том же году стала победительницей взрослого чемпионата мира.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.