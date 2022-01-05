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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпийских игр Сидорова отправила заявку в World Athletics на нейтральный статус

Главным стартом зимнего сезона в легкой атлетике станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

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22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты в настоящее время могут выступать на международных стартах только при наличии нейтрального статуса.

"Анжелика Сидорова отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, - сказал Воронков. - К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Сидоровой также оплачен. Отправила заявку World Athletics и прыгунья с шестом Елизавета Бондаренко".

Бондаренко является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходил в 2019 году. Сидорова в том же году стала победительницей взрослого чемпионата мира.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.

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