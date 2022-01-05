Россиянина Максимова лишили победы на четвертом этапе ралли "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 5 января. Россиянина Александра Максимова оштрафовали на четыре минуты и лишили победы на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Российский гонщик опустился на третье место по итогам этапа. Первым стал аргентинец Мануэль Андухар, вторым - француз Александр Жиру. Изначально Андухар пришел к финишу позже Максимова на 1 минуту 52 секуды, Жиру - на 3 минуты 8 секунд.
В общем зачете лидирует американец Пабло Копетти (19:25.41), Жиру занимает второе место (+13.20), Максимов сохранил третью позицию (+27.55).
Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.