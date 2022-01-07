Олицетворение побед советского спорта. 80 лет назад родился штангист Василий Алексеев

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самый титулованный советский тяжелоатлет Василий Алексеев родился 80 лет назад. На его счету две победы на Олимпийских играх 1972 и 1976 года, а также восемь золотых наград чемпионатов мира.
"Василий Алексеев - великий спортсмен, который был признан лучшим тяжелоатлетом XX века, - заметил в беседе с ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. - Он перевернул сознание людей в понимании предела человеческих возможностей. Алексеев олицетворял собой победы советского спорта. Его имя внесено в книгу рекордов Гиннесса, на его примере выросло целое поколение тяжелоатлетов".
Алексеев, родившийся 7 января 1942 года, начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой в 1963 году во время обучения в Архангельском лесотехническом институте. Когда будущий обладатель 79 мировых рекордов впервые пришел в тяжелоатлетический зал, там уже тренировался Олег Писаревский, который спустя 55 лет возглавит мужскую сборную России.
"Он ничего не делал наполовину"
"Нас с Василием связывала долгая дружба, когда он впервые пришел в зал, то я к этому времени уже практически получил звание мастера спорта Советского Союза, - сказал ТАСС Писаревский. - Потом мы на протяжении нескольких лет вместе выступали на соревнованиях за Архангельскую область, много времени проводили вместе и после его переезда на Дон. После первых тренировок в нем сложно было разглядеть будущего чемпиона мира и Олимпийских игр, но он относился к занятиям тяжелой атлетикой очень серьезно. Он никогда не откладывал ничего на завтра, ничего не делал наполовину".
"Когда Василий присоединился к нам, то у него уже был определенный тяжелоатлетический опыт, который он приобрел у себя дома в поселке, поднимая ось с колесами от вагонетки, - продолжил собеседник ТАСС. - Наш зал находился на первом этаже деревянного общежития лесотехнического института и был очень небольшим, всего три тяжелоатлетических помоста помещалось. Он сразу нас очень удивил, когда в зале качал брюшной пресс с двумя 20-килограммовыми блинами за головой. Мы с пятью килограммами это упражнение делали, а он - с 40".
Писаревский вспоминает, что когда Алексеев впервые пришел в зал, то не казался громадным богатырем из русских былин. "Рост у него имелся, но ни плеч, ни мышц выдающихся не было. Но в процессе тренировок в нем проявлялась молодецкая удаль, и все понимали, что Василий не остановится на полпути к спортивной вершине", - подчеркнул тренер.
Спустя два с небольшим года после прихода в зал Алексеев на первенстве Архангельской области выполнил норматив мастера спорта. Чуть позднее на первенстве спортивного общества "Труд" талант спортсмена разглядел старший тренер этого общества Александр Чужин, который уговорил Алексеева переехать в город Шахты Ростовской области и продолжить карьеру в новом месте в лучших условиях. Сотрудничество с работавшим в то время в Шахтах олимпийским чемпионом Рудольфом Плюкфельдером очень скоро дало свои плоды, в 1970 году Алексеев установил свой первый мировой рекорд.
"Я тогда находился в зале, когда ко мне подошел кто-то из спортсменов и предложил угадать, кто из советских тяжеловесов установил на днях новый мировой рекорд, - вспоминает Писаревский. - Я назвал Жаботинского, Батищева, еще кого-то, но никак не мог попасть в точку. И когда мне сказали, что это сделал Алексеев, я только и смог произнести: "Васька? Ничего себе!".
Письмо Брежневу
Всего за свою карьеру Алексеев установил 79 мировых рекордов, в том же 1970 году он завоевал первый из восьми титулов чемпиона мира (советскому штангисту не было равных на планете с 1970 по 1977 годы), а затем Алексеев дважды стал олимпийским чемпионом. "Сразу после того, как Василий стал знаменитостью, он мне сразу написал письмо с предложением приехать к нему в Шахты, чтобы я посмотрел, как тренируется новый рекордсмен и чемпион мира. Я оформил командировку и прожил у своего друга две недели, он мне разрешил переписать свои тренировочные планы", - сказал Писаревский.
"Никакой заносчивости в нем не было, он ни капли не изменился после того, как стал звездой мирового спорта, - считает собеседник ТАСС. - И самая характерная черта его заключалась в том, что он умел слушать своего собеседника. Обязательно дождется, когда тот закончит говорить, и потом сам: "А теперь слушай, что я тебе скажу".
Последним стартом в карьере самого титулованного тяжелоатлета ХХ века была Олимпиада 1980 года в Москве, на которой Алексеев выступил неудачно, не подняв начальный вес в рывке.
"Перед московской Олимпиадой у Василия был длительный перерыв в выступлениях, у него были проблемы с ногой, - вспоминает Писаревский. - Накануне Игр мы вместе с ним находились на сборах в Подольске, где у Алексеева был свой домик. Он очень переживал, что его могут не включить в состав олимпийской команды, и делился своими сомнениями со мной. Я ему в ответ сказал тогда: "Вася, ты не имеешь права не выступать, ты должен написать письмо [Леониду] Брежневу (на тот момент - генеральный секретарь ЦК КПСС - прим. ТАСС), в котором заявишь о своем желании закончить путь в спорте победой на Олимпиаде в столице любимой родины".
"Он попросил меня это сделать, и я написал письмо, которое потом было отправлено. Не знаю, дошло ли оно в итоге до адресата, но Алексеев был включен в окончательный состав олимпийской сборной Советского Союза", - сказал Писаревский, который в 1980 году работал с юниорской сборной СССР.
По словам тренера, Алексеев, готовясь к московской Олимпиаде, тренировался в Подольске в отдельной комнате. "Василий был против того, чтобы туда входили тренеры, даже включая главного. Я же имел допуск, во время тренировок всегда находился рядом с ним. Но Алексеев тогда работал только по своим планам и был очень опытным и самодостаточным спортсменом. Его концепцию подготовки я потом использовал в работе со своими тяжелоатлетами", - заметил собеседник ТАСС.
"Алексеев мог бы принести еще немало пользы российской тяжелой атлетике"
С 1990 по 1992 год Алексеев являлся главным тренером национальной команды, на Олимпиаде в Барселоне сборная СНГ по тяжелой атлетике выиграла пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.
"В тех наградах, которые ребята привезли тогда из Испании, была очень большая заслуга главного тренера, - считает Писаревский. - Он под свою методику подготовки подогнал большинство спортсменов, за исключением представителей легких весов. И это дало результат в Барселоне. Я не сомневаюсь, что если бы Алексеев продолжил свою работу на посту главного тренера сборной России, то принес бы еще немало пользы, тем более в тяжелых весовых категориях".
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный обладатель золотых наград мировых первенств ушел из жизни 25 ноября 2011 года в Мюнхене, куда был отправлен из-за проблем с сердцем.
"Мне очень жаль, что он так рано ушел из жизни. Я не знаю, была ли тому виной врачебная ошибка, допущенная во время операции. Василий Иванович, очень умный и начитанный человек, еще мог бы принести пользу российской тяжелой атлетике", - заключил Писаревский, покинувший пост главного тренера сборной в сентябре 2021 года.