Олицетворение побед советского спорта. 80 лет назад родился штангист Василий Алексеев

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самый титулованный советский тяжелоатлет Василий Алексеев родился 80 лет назад. На его счету две победы на Олимпийских играх 1972 и 1976 года, а также восемь золотых наград чемпионатов мира. "Василий Алексеев - великий спортсмен, который был признан лучшим тяжелоатлетом XX века, - заметил в беседе с ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. - Он перевернул сознание людей в понимании предела человеческих возможностей. Алексеев олицетворял собой победы советского спорта. Его имя внесено в книгу рекордов Гиннесса, на его примере выросло целое поколение тяжелоатлетов". Алексеев, родившийся 7 января 1942 года, начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой в 1963 году во время обучения в Архангельском лесотехническом институте. Когда будущий обладатель 79 мировых рекордов впервые пришел в тяжелоатлетический зал, там уже тренировался Олег Писаревский, который спустя 55 лет возглавит мужскую сборную России. "Он ничего не делал наполовину" "Нас с Василием связывала долгая дружба, когда он впервые пришел в зал, то я к этому времени уже практически получил звание мастера спорта Советского Союза, - сказал ТАСС Писаревский. - Потом мы на протяжении нескольких лет вместе выступали на соревнованиях за Архангельскую область, много времени проводили вместе и после его переезда на Дон. После первых тренировок в нем сложно было разглядеть будущего чемпиона мира и Олимпийских игр, но он относился к занятиям тяжелой атлетикой очень серьезно. Он никогда не откладывал ничего на завтра, ничего не делал наполовину".

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"Когда Василий присоединился к нам, то у него уже был определенный тяжелоатлетический опыт, который он приобрел у себя дома в поселке, поднимая ось с колесами от вагонетки, - продолжил собеседник ТАСС. - Наш зал находился на первом этаже деревянного общежития лесотехнического института и был очень небольшим, всего три тяжелоатлетических помоста помещалось. Он сразу нас очень удивил, когда в зале качал брюшной пресс с двумя 20-килограммовыми блинами за головой. Мы с пятью килограммами это упражнение делали, а он - с 40". Писаревский вспоминает, что когда Алексеев впервые пришел в зал, то не казался громадным богатырем из русских былин. "Рост у него имелся, но ни плеч, ни мышц выдающихся не было. Но в процессе тренировок в нем проявлялась молодецкая удаль, и все понимали, что Василий не остановится на полпути к спортивной вершине", - подчеркнул тренер. Спустя два с небольшим года после прихода в зал Алексеев на первенстве Архангельской области выполнил норматив мастера спорта. Чуть позднее на первенстве спортивного общества "Труд" талант спортсмена разглядел старший тренер этого общества Александр Чужин, который уговорил Алексеева переехать в город Шахты Ростовской области и продолжить карьеру в новом месте в лучших условиях. Сотрудничество с работавшим в то время в Шахтах олимпийским чемпионом Рудольфом Плюкфельдером очень скоро дало свои плоды, в 1970 году Алексеев установил свой первый мировой рекорд. "Я тогда находился в зале, когда ко мне подошел кто-то из спортсменов и предложил угадать, кто из советских тяжеловесов установил на днях новый мировой рекорд, - вспоминает Писаревский. - Я назвал Жаботинского, Батищева, еще кого-то, но никак не мог попасть в точку. И когда мне сказали, что это сделал Алексеев, я только и смог произнести: "Васька? Ничего себе!". Письмо Брежневу Всего за свою карьеру Алексеев установил 79 мировых рекордов, в том же 1970 году он завоевал первый из восьми титулов чемпиона мира (советскому штангисту не было равных на планете с 1970 по 1977 годы), а затем Алексеев дважды стал олимпийским чемпионом. "Сразу после того, как Василий стал знаменитостью, он мне сразу написал письмо с предложением приехать к нему в Шахты, чтобы я посмотрел, как тренируется новый рекордсмен и чемпион мира. Я оформил командировку и прожил у своего друга две недели, он мне разрешил переписать свои тренировочные планы", - сказал Писаревский. "Никакой заносчивости в нем не было, он ни капли не изменился после того, как стал звездой мирового спорта, - считает собеседник ТАСС. - И самая характерная черта его заключалась в том, что он умел слушать своего собеседника. Обязательно дождется, когда тот закончит говорить, и потом сам: "А теперь слушай, что я тебе скажу".

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