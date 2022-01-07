Васильев считает, что биатлонист Логинов планомерно набирает форму к Олимпиаде

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Чемпион мира биатлонист Александр Логинов грамотно набирает форму к Олимпиаде в Пекине, поэтому не исключено, что после победы на этапе Кубка мира в Оберхофе россиянин может сбавить обороты. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Логинов в пятницу занял первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе, преодолев дистанцию 10 км за 27 минут 0,8 секунды.

"Логинов набирает форму планомерно, и не исключаю, что после этого удачного старта Александр может и немного "заднюю" дать, он же умный парень, - сказал Васильев. - По декабрьским стартам было видно, что он понемногу набирает, потом был новогодний сбор в горах, и, видимо, он хорошо лег на его подготовку, отсюда и результат".

"Да, месяц до главного старта, до Олимпиады, но у Александра хороший тренер - Башкиров, у них полное взаимопонимание. Думаю, они все прекрасно понимают и не питают иллюзий, что форма будет держаться до марта. Можно двигаться по наступательной, можно разгонять форму разными стартами, а потом подзагрузиться перед Олимпиадой", - отметил Васильев.

29-летний Логинов является чемпионом мира и четырехкратным победителем первенства Европы.

Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой, соревнования завершатся 9 января.