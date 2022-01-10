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Australian Open

Суд разрешил Джоковичу покидать отель для просмотра трансляций заседаний по его апелляции

Сербский теннисист оспаривает законность аннулирования его австралийской визы перед стартом Australian Open
Новак Джокович AP Photo/Thibault Camus
Описание
Новак Джокович
© AP Photo/Thibault Camus

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии разрешил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, оспаривающему законность аннулирования его австралийской визы, покинуть отель для мигрантов и наблюдать за судебными слушаниями. Об этом сообщил судья Энтони Келли в ходе онлайн-трансляции заседания в понедельник.

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Судья отдал распоряжение обеспечить Джоковичу возможность "следить за онлайн-трансляцией из зала суда". "Ответчик (глава МВД Австралии Кэрен Эндрюс - прим. ТАСС) должен предпринять все усилия, чтобы доставить заявителя на место, указанное его адвокатами, и разрешить ему оставаться там до завершения каждого слушания, а также обеспечить его безопасное возвращение [в отель] после заседаний", - указал Келли.

Слушания по апелляции сербского теннисиста начались в понедельник в федеральном окружном суде Мельбурна. Из-за технических проблем, возникших во время онлайн-трансляции заседания, слушания несколько раз откладывались и в результате были продолжены в закрытом режиме. Сам Джокович в зале суда не присутствовал, поскольку в соответствии с национальным законодательством был помещен в специализированный отель для мигрантов.

Новак Джокович был задержан вечером в среду, 5 января, в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение от вакцинации против коронавируса. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили 5 января, что первая ракетка мира Джокович получил разрешение на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации. Это сообщение вызвало резко негативную реакцию в Австралии и стало причиной жесткой критики в адрес как самого спортсмена, так и федеральных и региональных властей страны, которые столкнулись с обвинениями в практике двойных стандартов.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Теги
Australian OpenДжокович, Новак
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