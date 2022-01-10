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КХЛ

Первый президент КХЛ Медведев выступил против приостановки чемпионата из-за коронавируса

Массовые случаи заражения выявлены в четырех клубах лиги

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Член совета директоров петербургского СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев выступил против приостановки регулярного чемпионата из-за коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Категорически против остановки чемпионата КХЛ, - сказал Медведев. - Главное - строгое соблюдение регламента и протоколов, а также предотвращения распространения болезни".

С начала года лига отменила 11 матчей. Массовые случаи заражения коронавирусом выявлены в четырех клубах - в екатеринбургском "Автомобилисте", московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве" и рижском "Динамо".

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