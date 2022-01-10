IIHF 12 января сделает заявление по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) 12 января намерена сделать заявление, чтобы прояснить свою позицию по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Люк Тардиф.

В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на Олимпиаду

В воскресенье телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Федерация хоккея России готова выплатить компенсацию игрокам за пропуск двух-трех недель регулярного чемпионата НХЛ ради их участия в Олимпийских играх в Пекине. Позднее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал ТАСС, что ни один игрок лиги не сыграет на Олимпиаде.

"Получить разрешение [на участие в Олимпиаде] от Международного олимпийского комитета или Международной федерации хоккея недостаточно, - сказал Тардиф. - Единственная возможность для участия [игроков НХЛ] - разрешение их клуба или лиги. IIHF в среду сделает заявление, чтобы прояснить нашу позицию по этому поводу".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.