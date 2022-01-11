Континентальная хоккейная лига отменила два матча с участием "Торпедо" из-за коронавируса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила два матча регулярного чемпионата с участием нижегородского "Торпедо" из-за вспышки коронавируса в клубе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С начала года КХЛ отменила 14 матчей. Случаи массового заражения коронавирусом также были выявлены в четырех клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте" и рижском "Динамо".

"По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей "Торпедо" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, - говорится в заявлении. - С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матчи "Торпедо" - "Барыс" и "Торпедо" - "Куньлунь Ред Стар", запланированные на 11 и 13 января соответственно".

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

"Торпедо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах.