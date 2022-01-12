Российские клубы начнут выступление в плей-офф Лиги чемпионов по настольному теннису

Как сообщает пресс-служба "Факела", на матч в Португалию поедут серебряный призер Олимпийских игр в Токио, девятая ракетка мира Дмитрий Овчаров, представляющий Германию, бразилец Уго Кальдерано (четвертый номер мирового рейтинга), двукратный чемпион Европы португалец Маркуш Фрейташ (24) и серебряный призер чемпионата Европы россиянин Александр Шибаев (89). Овчаров сыграет в Лиге чемпионов впервые в этом сезоне, он пропустил групповой этап из-за травмы. Российская команда является фаворитом этой пары, так как в составе "Спортинга" нет ни одного игрока, входящего в первую сотню мирового рейтинга.

Российские клубы успешно прошли групповой этап, заняв первые места в своих группах. "Факел" одержал три победы в трех матчах, обыграв "Ной-Ульм", польскую "Богорию" и чешский "Эль-Нино". УГМК выиграл два матча из трех, команда обыграла австрийский "Винер Нойштадт" и итальянскую "Мессину", но уступила французскому "Эннебону".

В настольном теннисе Лига чемпионов, как в футболе, волейболе и других игровых видах спорта, является главным клубным турниром Европы. Помимо "Факела" Россию на этом турнире представляет УГМК из Верхней Пышмы, который начнет выступление в плей-офф 13 января, соперником команды станет германский "Ной-Ульм".

Главный тренер "Факела" Виктор Андреев, комментарий которого приводит пресс-служба Европейского союза настольного тенниса (ETTU), заявил, что игроки оренбургской команды готовы к четвертьфиналу.

"Мы готовимся к четвертьфиналу Лиги чемпионов, все наши игроки здоровы и находятся в прекрасной физической форме. Овчаров недавно перенес успешную операцию в Мюнхене, но он практически не прекращал тренироваться и сыграет против "Спортинга". Три года назад мы уже побеждали эту команду, но нельзя недооценивать соперника, у них очень хорошие игроки", - отметил Андреев.

На следующий день УГМК сыграет в гостях против "Ной-Ульма", который возглавляет бывший игрок уральской команды, бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Мазунов. В Лиге чемпионов за УГМК играют бронзовый призер мирового первенства англичанин Лиам Питчфорд (15), датчанин Джонатан Грот (33) и хорват Томислав Пуцар (37). В состав "Ной-Ульма" входят чемпион Европы португалец Тиагу Аполония (60), россияне чемпион Европы Лев Кацман (278) и серебряный призер европейского первенства Владимир Сидоренко (165), а также победитель молодежного чемпионата Европы грек Иоаннис Сгуропулос (147).

"Когда мы с Сидоренко играли в российском чемпионате, у нас были тяжелые матчи против УГМК, но мы никогда не встречались с ними в Лиге чемпионов. Лично я ничего не жду от четвертьфинала, просто буду бороться и отдам всего себя в матче. Нам нужно показать лучшую игру и верить в хороший результат", - приводит комментарий Кацмана пресс-служба ETTU.

Формат плей-офф

Система проведения плей-офф Лиги чемпионов по настольному теннису напоминает формат игр на выбывание в одноименном футбольном турнире, где соперники в каждом раунде проводят по одной игре дома и на выезде. Отличие заключается в том, что в турнире по настольному теннису финал, как и другие раунды, проходит в формате двухматчевого противостояния. В случае равного счета после двух матчей сразу же после второй встречи пройдет "золотой матч", который будет состоять из трех партий до 11 очков. После каждой партии команды должны будут поменять игроков.

Свой ответный матч УГМК проведет дома 19 января, а "Факел" примет соперника двумя днями позднее. Если российские клубы победят в четвертьфинале, то они сыграют друг с другом за право выйти в финал.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории), а УГМК из Верхней Пышмы дважды выходил финал, где уступал оренбуржцам.