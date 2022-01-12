Тарпищев: ситуация с Джоковичем не должна повториться у российских теннисистов

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с разбирательством о законности въезда в Австралию сербского теннисиста Новака Джоковича не должна повториться у российских игроков, так как они прошли курс вакцинации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open и был задержан 5 января в аэропорту из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу серба и депортировать его из страны.

"Все наши основные игроки вакцинированы - эпопея с Джоковичем ни у кого повториться не должна. Весь основной состав мужской и женской сборных сделал прививки еще после Мадрида. То, что происходит с Джоковичем, - идиотизм. Это проблема местных организаций, низовых структур и слабой коммуникации между ними", - сказал Тарпищев.

"Джокович сейчас тренируется и готовится играть. Сейчас угрожают, что по схожей справке уже двоих теннисистов выдворили, поэтому у Джоковича остался один шаг как до участия, так и до депортации", - добавил собеседник агентства.

Australian Open пройдет с 17 по 31 января, действующим победителем турнира является Джокович.