Булыкин: Смолов не смог показать себя в "Локомотиве", переход в "Динамо" логичен

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболист Федор Смолов не смог показать себя в московском "Локомотиве", его переход в столичное "Динамо" выглядит логичным. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, в разные годы выступавший за обе команды.

"Локомотив" в среду на официальном сайте объявил о переходе Смолова в московское "Динамо". Срок контракта 31-летнего нападающего с бело-голубыми не называется.

"У Смолова в "Локомотиве" были вспышки, но то, на что надеялись, у него не получилось. Не смог показать себя, - сказал Булыкин. - Лучшим бомбардиром чемпионата России, каким он был в "Краснодаре", тут он не стал. Понятно, что у Смолова заканчивался контракт и "Локомотив" принял решение отдать его в "Динамо", в том числе разгрузив зарплатную ведомость".

"Правильное или неправильное решение было со стороны "Динамо" и "Локомотива", покажет время - кем Смолова заменят в "Локомотиве", как он проявит себя в "Динамо". Но то, что логика есть и в решении отдать его, и взять, это видно. Однако логика это одно, а результат - другое, какой он будет, мы увидим через определенное время", - продолжил собеседник агентства.

"Смолов захочет доказать, что его рано списали со счетов"

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет два очка. Следующую игру подопечные Сандро Шварца проведут 26 февраля на выезде против подмосковных "Химок".

"Думаю, со Смоловым "Динамо" способно бороться за чемпионство. Там есть и молодые футболисты, жадные до футбола, плюс Федор захочет всем доказать, что его рано списали со счетом. По крайней мере я так думаю. Все это может преобразоваться в хорошую игру "Динамо" и борьбу за чемпионство", - резюмировал бывший нападающий "Динамо" и "Локомотива".

Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 год (98 матчей во всех турнирах, 29 мячей и 12 результативных передач), вместе с железнодорожниками нападающий дважды стал обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок России.

Первым клубом в профессиональной карьере форварда было "Динамо", в составе которого с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский "Фейенорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". С 2015 по 2018 год он играл за "Краснодар", а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".