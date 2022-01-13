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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Валиева заявила, что старается полностью обезопасить себя от ковида перед Олимпиадой

По словам фигуристки, она ходит в маске и почти не посещает людные места

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира российская фигуристка Камила Валиева перед Олимпийскими играми в Пекине старается себя максимально обезопасить от коронавирусной инфекции. Об этом спортсменка рассказала после выступления с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине.

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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, набрав 90,45 балла и обновив свой же мировой рекорд. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

"Здесь делают тесты каждые 24 часа, но это не пугает, - сказала Валиева. - Мы стараемся все время, как начался коронавирус, ходить в масках - это наша же безопасность. На Олимпиаде будет больше (тестов). Мы стараемся не выходить в очень людные места, и хотя иногда такое бывает, я стараюсь себя полностью обезопасить".

Трусова отметила, что тест занимает всего пять минут в день: "Это не влияет ни на что".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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