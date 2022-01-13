Тарасова назвала прекрасными прокаты российских пар на чемпионате Европы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прокаты произвольных программ российских пар на чемпионате Европы были прекрасны. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Все было прекрасно, просто прекрасно!" - сказала Тарасова.

Весь призовой пьедестал заняли пары из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Днем ранее они обновили рекорд мира в короткой программе (82,36). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43 балла; 81,58 в короткой программе и 154,85 - в произвольной), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23; 76,26 + 150,97).

Чемпионат Европы завершится 16 января.