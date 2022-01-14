Фигуристы Мишина и Галлямов не считают нужным акцентировать внимание на рекордных баллах

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не хотят акцентировать внимание на своих рекордных баллах за произвольную программу и по сумме двух выступлений на чемпионате Европы в Таллине. Об этом они сообщили журналистам.

Мишина и Галлямов выиграли соревнования, установив мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Днем ранее они обновили рекорд мира в короткой программе (82,36). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43 балла; 81,58 в короткой программе и 154,85 - в произвольной), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23; 76,26 + 150,97).

"Мы только от вас (журналистов - прим. ТАСС) узнали о рекордах, не успели посмотреть ни протоколы, ни соцсети. Про мировой рекорд не знали, это приятно, но мы не будем акцентировать на этом внимание. Это был не самый лучший прокат, мы катали и лучше", - сказала Мишина.

Чемпионат Европы завершится 16 января.