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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Москвина связала ошибку фигуристки Бойковой на чемпионате Европы с нервами

Спортсменка в короткой программе спортивных пар исполнила двойной сальхов вместо тройного

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Александра Бойкова, которая выступает с Дмитрием Козловским, возможно, не справилась с нервами во время прыжка в короткой программе в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Такое мнение ТАСС высказала тренер спортсменов Тамара Москвина.

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В четверг весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар заняли спортсмены из России. Победителями чемпионата Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский. Бойкова в короткой программе исполнила двойной сальхов вместо тройного.

"Исполнение прыжка не зависит только от одного какого-то действия, - сказала Москвина. - Поэтому это комплекс воздействий, которые не позволили Саше прыгнуть прыжок в три оборота, поэтому конкретно не могу сказать, хотя я опытный тренер. Я могу сказать, от чего, но сказать, почему это произошло, сложно".

"Возможно, вмешались, в принципе, правильные амбициозные задачи, которые она перед собой ставила. Может, не совладала со своими нервами. Но по этому поводу нужно расспрашивать только Александру, она делала этот прыжок, я только издалека на него смотрела", - добавила Москвина.

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Москвина, Тамара НиколаевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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