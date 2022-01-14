Паря над всеми. Фигуристка Валиева побила мировой рекорд на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева отметилась мировым рекордом в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине - последнем официальном старте перед Олимпийскими играми в Пекине. За короткую программу в четверг Валиева получила 90,45 балла, улучшив на свой же мировой рекорд, установленный на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года, на 3,03 балла.

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Валиевой также принадлежат рекорды в произвольной программе (185,29) и по общей сумме баллов (272,71). Это значит, что в случае стабильного катания в произвольной программе у нее есть все шансы обновить и эти достижения. Однако главной задачей, безусловно, является победа. Сама Валиева к своим рекордам относится достаточно прагматично. "Эти баллы значат, что я улучшаюсь, что не может не радовать. Это результат моей работы", - так спортсменка прокомментировала оценку своего выступления судьями. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко, делясь с ТАСС впечатлениями о континентальном первенстве, отметила легкость, с которой Валиева исполняет свою программу. "Камила над всеми парит, она в очередной раз показала необыкновенно одухотворенный, фантастический, технически сложный прокат и занимает первую позицию с очень-очень высокими баллами", - сказала Гончаренко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также высоко оценила выступление Валиевой. "Одна девочка каталась выдающимся образом, с мировым рекордом, две другие девочки попадали с прыжков, а падать нельзя, это чемпионат Европы", - отметила Тарасова. Туринский синдром Говоря о падениях фигуристок, Тарасова, безусловно, имела ввиду Александру Трусову и Анну Щербакову. Из всех спортсменок, отобравшихся в произвольную программу в Таллине, упали лишь Трусова и Щербакова. В результате на второе место россиянки пропустили бельгийку Луну Хендрикс, которая представляла короткую программу последней. Результат Хендрикс составил 76,25 балла, Трусовой - 75,13, Щербаковой - 69,05.

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Промежуточный расклад можно было бы списать на случайность, если бы не одно но - ноябрьский этап серии Гран-при в Турине, где Хендрикс выиграла короткую программу у Майи Хромых и Щербаковой. И хотя все понимали, что без четверных прыжков в произвольной программе лидерство бельгийке не удержать, это был тревожный звоночек. В Таллине его звон стал заметно громче - французская судья вообще поставила Щербакову на десятое место. Трусову ошибка на тройном акселе только раззадорила, о чем свидетельствует ее заявление о том, что отказаться от идеи тройного акселя, самого сложного для себя прыжка, подобно проигрышу. А вот Щербакову ошибка, отбросившая ее на четвертое место, кажется, выбила из колеи. Но нужно отдать фигуристке должное: даже в расстроенных чувствах она нашла в себе силы на общение с прессой.

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"Конечно, я очень расстроена - это не то, на что я рассчитывала, - сказала Щербакова. - Пока большее сложно сказать, буду смотреть, анализировать, что получилось. Я стараюсь с каждым разом кататься все лучше и лучше". На вопросы журналистов о тейпе на ноге фигуристка ответила, что о травме речи не идет. "Ничего серьезного, травмы нет", - сказала она. Российская фигуристка Елена Радионова отметила, что с возрастом на спортсменок сильнее давит осознание ответственности. "Два сезона Аня была лидером, а это очень тяжело. Наш вид спорта еще раз доказывает - чем ты моложе, тем тебе легче, ведь ты еще не понимаешь некоторых моментов. А потом к тебе приходят титулы, звания, а вместе с ними и возрастные трудности и груз ответственности, становится тяжелее и психически, и физически", - сказала она в беседе с ТАСС. При этом Радионова смотрит в будущее с оптимизмом. "Аня умеет собираться, что она уже не раз доказывала, и в произвольной программе она еще себя покажет. Она хорошо понимает - это последний старт перед Олимпиадой, нужно по максимуму показывать все, что можешь, других возможностей выступить на публике перед Пекином уже не будет". Произвольную программу женщины представят 15 января. Все рекорды будут наши Весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар в Таллине заняли россияне, при чем занявшие первое место Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Днем ранее они обновили рекорд мира в короткой программе (82,36). Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун (155,60 в произвольной программе и 234,84 по общей сумме).

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Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43 балла; 81,58 в короткой программе и 154,85 в произвольной), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23; 76,26 + 150,97). На европейской арене равных россиянам даже близко не было, третье место Бойковой и Козловского и четвертое грузинской пары Карина Сафина и Лука Берулава разделили больше 43 баллов, первое и четвертое места - больше 55. Тамара Москвина своими учениками Мишиной и Галлямовым, а также Бойковой и Козловским довольна, однако считает, что бронзовые призеры могли бы претендовать на место повыше, если бы не обидная ошибка в короткой программе. "Что касается третьего места Бойковой и Козловского, то, конечно, хотелось бы, чтобы они были ближе к первому результату, но были и другие спортсмены. И в этот раз они катались лучше и не допустили ошибок в короткой программе", - отметила Москвина.

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Тарасова и Морозов грубых ошибок в программах действительно не допустили, хотя мало от кого укрылось касание льда рукой. По оценкам судей заметен их прогресс в компонентах. Как итог - лучшая оценка в карьере за короткую программу и мировой рекорд по сумме баллов, который позже был побит Мишиной и Галлямовой. Высокий уровень конкуренции По мнению Татьяны Тарасовой, результаты российских пар были "прекрасны, просто прекрасны", Наталья Бестемьянова произошедшее в Таллине назвала чудом. "[Эмоции] просто фейерверк! Все три пары катались просто феноменально, мировые рекорды. Просто прекрасно, у меня нет слов, одни эмоции и восторг от пары Мишиной и Галлямова. Это чудо, поздравляю [тренеров] Тамару Николаевну Москвину и Артура Минчука", - сказала Бестемьянова.

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