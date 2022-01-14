"Соперники должны бояться": Новый спортдиректор "Спартака" провел первую пресс-конференцию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Итальянец Лука Каттани в пятницу провел первую пресс-конференцию в качестве спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак". В ходе мероприятия специалист рассказал о стратегии красно-белых, о встрече с председателем совета директоров московского клуба Леонидом Федуном и о главной задаче для "Спартака". Пресс-конференция началась с представления новичков красно-белых. Голкипер Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Даниил Хлусевич, а также нападающий Шамар Николсон сделали совместное фото с Каттани, держа в руках футболки "Спартака". После этого началась сама пресс-конференция спортивного директора клуба.

В первую очередь Каттани извинился перед журналистами за то, что проводил разговор на английском, а не на русском языке. "Из уважения к стране, которая приняла меня, я постараюсь изучить русский язык, - сказал он. - Не знаю, когда, но постараюсь. Пока у меня проблемы с тайм-менеджментом. Хотел бы, чтобы в сутках было сто часов". "Спартак" объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба 21 декабря. На протяжении пяти предыдущих сезонов он возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен". Ранее он работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси". Каттани уже получал предложение от российского клуба Каттани заявил, что не жалеет о решении покинуть ПСЖ ради "Спартака". "У меня хорошие отношения с ПСЖ, - отметил он. - Сейчас кто-то может сделать ставку на то, что я перестану работать тут через неделю. Все возможно, никто не удивится. Но я никогда не позвоню в ПСЖ, не скажу, что совершил ошибку и попрошу вернуться - это невозможно". По словам Каттани, "Спартак" был не первым российским клубом, который сделал ему предложение. Итальянский специалист рассказал, что несколько лет назад он мог присоединиться к другому клубу из России, но отказался говорить название команды. "После этого предложения я стал изучать российский футбол. Когда прошлым летом ко мне обратился "Спартак", я представил план и список игроков, за которыми стоит следить, там были полузащитник Даниил Хлусевич и защитник Леон Классен. Трансферы, конечно же, обсуждались с главным тренером", - сказал Каттани.

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С 17 декабря "Спартак" возглавляет итальянец Паоло Ваноли, который сменил на посту главного тренера клуба португальца Руя Виторию. До этого Каттани заявил в интервью пресс-службе клуба, что он не был знаком с Ваноли, несмотря на работу в английском "Челси". Тогда Ваноли входил в тренерский штаб Антонио Конте, а Каттани - в скаутскую службу клуба. На пресс-конференции Каттани отметил, что он не будет дорабатывать контракт со "Спартаком", если в клубе не будут им довольны. "Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности владельцев, информация о том, что он рассчитан до конца 2024 года, - неправда, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Я бы не хотел работать там, где мне не рады. Как только руководители почувствуют, что я не справляюсь, господин Федун может позвонить мне и сказать: "Лука, спасибо". Итальянец также обозначил свои задачи в московском клубе. "В клубе мне не ставили никакой планки, но я понимаю, какая у меня цель в "Спартаке". И владелец клуба Леонид Федун понимает, чего хочет от меня. Мы без слов понимаем ту цель, которой хотим достичь", - добавил он. При этом Каттани считает, что главной задачей для "Спартака" является обеспечение правильного вектора развития с российскими игроками. "Достаточно ли нынешнего состава, чтобы в новом сезоне выиграть чемпионат? В первую очередь нам нужно сократить отставание - это возможно. Сейчас наша задача - обеспечить клубу правильный вектор развития с российскими игроками. С приходом хорошего молодого российского игрока мы будем сокращать отставание", - сказал он. Стратегия клуба и проблема с лимитом на легионеров Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. На данный момент в заявке "Спартака" восемь легионеров, но в ней еще нет новичка Николсона, которого красно-белые смогут дозаявить не раньше 29 января. Каттани заявил, что "Спартак" ищет пути решения проблемы, возникшей из-за лимита на легионеров. "Мы работаем над этим, есть разные варианты. У "Спартака" хорошие игроки, к ним есть спрос на рынке. Вчера мы были близки к тому, чтобы решить проблему, но на трансферном рынке случается всякое", - сказал спортивный директор красно-белых.

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Не стоит забывать, что у "Спартака" есть несколько легионеров в арендах. Среди них чешский полузащитник Алекс Крал, выступающий за английский "Вест Хэм", и Гус Тил, который играет на правах аренды за нидерландский "Фейенорд". По словам Каттани, клуб следит за этими игроками, но также держит в уме ситуацию с лимитом на легионеров. Главной стратегией для "Спартака" Каттани считает приобретение лучших российских футболистов. "Главное - если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в "Спартаке", - отметил он. - Это, на мой взгляд, касается Свинова, Хлусевича и Классена. Второе - очень важно нащупать химию, которая поднимет нас выше. Девятое место - это очень плохо". "Наша цель - перестать терять очки в матчах с более слабыми командами, например, "Ростовом" и "Арсеналом". Я должен быть реалистом - сначала надо вернуть "Спартак" наверх, а потом думать о "Зените". Я сказал игрокам: "Хочу, чтобы соперники вновь стали вас бояться". Сейчас все понимают, что в матчах со "Спартаком" все будут на них смотреть, и они смогут проявить себя", - добавил спортивный директор. "Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля. Встреча Каттани и Федуна 17 декабря генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил на пресс-конференции, посвященной представлению Ваноли главным тренером "Спартака", что именно Федун принимал окончательное решение о назначении Ваноли. На тот момент не было официального подтверждения прихода Каттани в клуб. Но Мележиков заявил, что "будущий кандидат на должность спортивного директора принимал участие в переговорах с Ваноли". Он также отметил, что спортдиректор одобрил и поддержал кандидатуру. То есть и Федун, и Каттани были одного мнения на счет нового главного тренера "Спартак". Сам Каттани рассказал о встрече с Федуном. "Не знаю, чья идея была пригласить меня. У меня была встреча с господином Федуном и с Заремой Салиховой. С моей точки зрения, есть семья владельцев клуба, но есть много мелочей и проблем, с которыми мне неудобно обращаться к господину Федуну. Он платит мне за то, чтобы я решал эти проблемы".

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