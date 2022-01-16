Радионова отметила, что ее покорили российские одиночники на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова отметила, что ее покорило выступление российских одиночников на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом Радионова рассказала ТАСС.

Чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк. Андрей Мозалев занял четвертое место, Евгений Семененко стал пятым.

"Мне очень понравился этот чемпионат - смотрела наших мальчиков, они меня тоже покорили. Эта тройка наших молодых ребят - я давно не видела, чтобы наши мальчики так боролись. Марка хочется поздравить с удачным дебютом. Каждый из них боролся как в последний раз, и каждый из них, думаю, достоин ехать на Олимпиаду", - сказала Радионова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Россию представят три спортсмена. На чемпионате России первое место занял Кондратюк, вторым стал Михаил Коляда, который не выступал на чемпионате Европы из-за травмы. Они завоевали право выступить на Олимпиаде. Третий спортсмен должен быть определен решением тренерского совета.