Фигуристка Валиева заявила, что счастлива попасть на Олимпийские игры

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, одержавшая победу на чемпионате Европы в женском одиночном катании, счастлива отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Валиева заявила, что у нее не все получилось в произвольной программе на чемпионате Европы

Валиева по сумме короткой и произвольной программ набрала 259,06 балла и завоевала золотую медаль. Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что окончательный состав олимпийской сборной России по фигурному катанию станет известен в 20-х числах января.

"Я очень счастлива попасть на Олимпийские игры, наверное, это мечта каждого спортсмена, - сказала Валиева. - Быть там - это уже достижение. Побыть в Олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику было бы прекрасно. Там столько спортсменов, и тех, кому не 15 лет, а кто идет к Играм всю жизнь".

"В Пекине я очень хотела бы посмотреть Великую Китайскую стену. Это было бы интересно. Мне кажется, каждый должен увидеть ее, кто приедет в Китай", - добавила фигуристка.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.