КХЛ отказалась комментировать ситуацию с Буше до решения суда

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет комментировать ситуацию, произошедшую с американским хоккеистом ярославского "Локомотива" Ридом Буше, до решения суда. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба КХЛ.

Как сообщила ранее Detroit Free, Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет.

"КХЛ проинформирована о ситуации с хоккеистом "Локомотива" Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда. При этом КХЛ осуждает все формы насилия или жестокого обращения", - заявила пресс-служба лиги.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Во время декабрьского слушания было принято решение о переквалификации статьи на более мягкую, хоккеист был приговорен к наказанию без предварительного тюремного заключения. По сообщению источника, Буше признал себя виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней еще в 2011 году. 13 декабря 2021 года Буше был признан виновным в суде первой инстанции округа Уоштеноу в преступном сексуальном поведении третьей степени в рамках соглашения о признании вины. Ожидается, что окончательный приговор Буше будет вынесен 31 января.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".