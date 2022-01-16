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Чемпионат Европы по гандболу

Котов: победа российских гандболистов над норвежцами стала лучшим ответом критикам

В субботу россияне победили норвежцев со счетом 23:22

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Победа сборной России по гандболу над норвежцами на чемпионате Европы стала лучшим ответом людям, которые не верили в способность команды успешно выступить на турнире. Об этом после матча журналистам заявил игрок национальной команды Александр Котов.

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Сборная России в субботу со счетом 23:22 обыграла команду Норвегии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы. Скандинавская сборная была фаворитом встречи - на прошлом чемпионате Европы норвежцы заняли третье место, российские гандболисты - 22-е.

"Хочу поблагодарить команду Норвегии за столь эмоциональную игру, - сказал Котов. - И обратиться к хейтерам. После первой игры чего только люди не писали в комментариях, было видно, как они за нас болели, я такого давно не видел. Игрой с норвежцами мы доказали, на что способны, что за нас стоит болеть".

В первом матче на чемпионате Европы россияне обыграли литовцев с разницей в два мяча - 29:27.

Следующий матч россияне проведут 17 января против словаков, а норвежцы в этот же день встретятся с командой Литвы. Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд. Сборной России для выхода в основной этап необходимо не проиграть словакам с разницей в шесть и более мячей.

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