"Бетис" победил "Севилью" в прерванном накануне матче Кубка Испании по футболу

Матч должен был состояться 15 января, игра началась в запланированное время, но была остановлена при счете 1:1. Во время празднования забитого игроками "Бетиса" мяча с трибун в голову футболисту "Севильи" Жоану Жордану попал посторонний предмет, футболист упал на газон, после чего ему оказывали помощь. По сообщению пресс-службы "Севильи", в результате инцидента испанцу диагностировали черепно-мозговую травму.

Позднее Королевская испанская футбольная федерация приняла решение, что матч будет доигран в воскресенье при пустых трибунах. Встреча была возобновлена с 39-й минуты, вместо Жордана на поле появился французский защитник Жюль Кунде. В составе "Бетиса" забитыми мячами отметились Набиль Фекир (39-я минута) и Серхио Каналес (73), у "Севильи" отличился Алехандро Гомес (35).

Ранее участие в четвертьфиналах Кубка Испании обеспечили себе "Мальорка", "Кадис", "Райо Вальекано" и "Валенсия". Также этот список пополнят победители пар "Реал Сосьедад" - "Атлетико", "Эльче" - "Реал", "Атлетик" - "Барселона".