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Олимпиада-2022 в Пекине

Чепиков: условия для биатлонистов на Олимпиаде должны быть непростыми

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля в Чжанцзякоу

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Условия, в которых будут проходить олимпийские соревнования по биатлону, будут непростыми. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

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Соревнования на Олимпиаде среди биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля в Чжанцзякоу. В понедельник был назван состав сборной России на Игры.

"Состав боеспособный, достаточно ровный, и запасные сильные и серьезные. Поэтому тут и добавить нечего - выбор был обоснованным", - сказал Чепиков.

"Олимпиада будет непростой. Все будут соревноваться на стадионе, на котором никто не выступал. По прогнозам, там будут минусовые температуры, плюс снег, ветер на стрельбище все время. Результат сложится по совокупности многих компонентов, в том числе по работе лыж, и как они будут работать - это тоже важно", - добавил собеседник агентства.

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Чепиков, Сергей ВладимировичОлимпиада-2022 в Пекине
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