Житников: российские гандболисты на чемпионате Европы способны показать хороший результат

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Удачный старт мужской сборной России по гандболу на чемпионате Европы вселяет уверенность в то, что команде по силам добиться на турнире хорошего результата. Об этом журналистам заявил разыгрывающий команды Дмитрий Житников.

Российские гандболисты в субботу со счетом 23:22 обыграли команду Норвегии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы. Скандинавская сборная была фаворитом встречи - на прошлом чемпионате Европы норвежцы заняли третье место, российские гандболисты - 22-е.

"Команда двигается в правильном направлении, мне нравится, как она развивается, как мы добавляем от игры к игре, какие результаты показываем. Смотря на игру с Норвегией, приходит понимание, что наконец-то у нас есть шанс зацепить что-то хорошее", - сказал Житников.

"Максимум, к которому я стремлюсь, - дойти до Олимпиады и выиграть золото, - отметил он. - Если мы говорим про этот чемпионат, то мне бы хотелось, чтобы мы каждую игру сыграли так, как с Норвегией, без учета минимальных погрешностей. Надо прогрессировать от игры к игре. Матч с Норвегией - не наш потолок".

В первом матче на чемпионате Европы россияне обыграли литовцев с разницей в два мяча - 29:27. Следующий матч россияне проведут 17 января против словаков, а норвежцы в этот же день встретятся с командой Литвы. Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд. Сборной России для выхода в основной этап необходимо не проиграть словакам с разницей в шесть и более мячей.