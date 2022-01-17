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Мировой футбол

Карпин и Джикия проголосовали за Левандовского в выборе лучшего игрока года

Польский форвард получил награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия поставили на первое место в голосовании за лучшего игрока 2021 года польского нападающего германской "Баварии" Роберта Левандовского. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Левандовский во второй раз получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Обладатель приза определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд.

Карпин на первое место поставил Левандовского, на второе - египетского нападающего английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, на третье - французского форварда испанского "Реала" Карима Бензема. Джикия отдал второе место португальскому нападающему английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, третье - аргентинскому форварду французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.

Теги
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