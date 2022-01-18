Определились соперники сборной России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 18 января. Сборная России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу сыграет с командами Германии, Польши, Испании и Швеции. Матчи пройдут в Братиславе.

Сборная России на предварительном этапе одержала победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышла в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии будет учтен в турнирной таблице основного раунда.

Сборная Испании заняла первое место в группе Е, вторыми стали шведы. Из группы D в основной этап вышли команды Германии и Польши. Во вторник они проведут личную встречу, результат которой пойдет в зачет основного раунда.

Таким образом, в турнирной таблице группы 2 основного раунда первое место занимает команда Испании (два очка; одна игра), далее идут сборные России (2; 1), Польши (0; 0), Германии (0; 0), Норвегии (0; 1) и Швеции (0; 1). Расписание матчей основного этапа будет опубликовано позднее. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы.