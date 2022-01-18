Визит делегации УЕФА в Санкт-Петербург перед финалом Лиги чемпионов состоится в феврале

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 7 по 10 февраля посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Визит УЕФА в Санкт-Петербург планируется с 7 по 10 февраля, - сказал Сорокин. - В таком классическом режиме это будет, скорее всего, заключительный визит. Остальные будут уже отдельные функциональные выезды. Именно большой визит, наверное, заключительный".

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.