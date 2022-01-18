Четвертый гандболист сборной России заразился коронавирусом на чемпионате Европы

Сообщается, что игрок будет пять дней находиться на карантине и не сможет отправиться вместе с командой в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы. Ранее коронавирусом заразились гандболисты сборной России Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев.

"Вчера вечером после окончания заключительного матча предварительного раунда чемпионата Европы со Словакией положительный результат теста на коронавирус получил левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов. Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого, получив отрицательный результат теста, Сергей Марк сможет присоединиться к команде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России на предварительном этапе выступала в группе F. Россияне, одержав победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27), вышли с первого места в основной раунд турнира. Российская команда попала в группу 2, матчи которой пройдут в Братиславе. В турнирной таблице группы 2 первое место занимает команда Испании (два очка; одна игра), далее идут сборные России (2; 1), Польши (0; 0), Германии (0; 0), Норвегии (0; 1) и Швеции (0; 1).

Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал. Чемпионат Европы проходит в Венгрии и Словакии.