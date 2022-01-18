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Чемпионат Европы по гандболу

Четвертый гандболист сборной России заразился коронавирусом на чемпионате Европы

Положительный результат дал тест левого полусреднего российской команды Сергей Марка Косоротова
Левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany
Описание
Левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов
© EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany

ТАСС, 18 января. Тест гандболиста сборной России Сергея Марка Косоротова на чемпионате Европы дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Сообщается, что игрок будет пять дней находиться на карантине и не сможет отправиться вместе с командой в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы. Ранее коронавирусом заразились гандболисты сборной России Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев.

"Вчера вечером после окончания заключительного матча предварительного раунда чемпионата Европы со Словакией положительный результат теста на коронавирус получил левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов. Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого, получив отрицательный результат теста, Сергей Марк сможет присоединиться к команде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России на предварительном этапе выступала в группе F. Россияне, одержав победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27), вышли с первого места в основной раунд турнира. Российская команда попала в группу 2, матчи которой пройдут в Братиславе. В турнирной таблице группы 2 первое место занимает команда Испании (два очка; одна игра), далее идут сборные России (2; 1), Польши (0; 0), Германии (0; 0), Норвегии (0; 1) и Швеции (0; 1).

Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал. Чемпионат Европы проходит в Венгрии и Словакии.

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