Россиянин Карацев вышел в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 18-м номером. В следующем круге он сыграет с французом Адрианом Маннарино (69-е место в мировом рейтинге), который в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (10-й номер посева).

Карацеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем трех титулов под эгидой организации. На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира в Сиднее. Лучшим результатом Карацева на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. В составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Макдональду 26 лет, он располагается на 55-м месте мирового рейтинга, на его счету нет титулов ATP. Высшим достижением американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Australian Open (2021) и Уимблдоне (2018).

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.