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Australian Open

Тарпищев рассказал, за счет чего Хачанов может обыграть Надаля на Australian Open

В среду россиянин победил француза Бенджамина Бонзи и вышел в третий круг, где сыграет с Надалем
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов способен обыграть испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В среду Хачанов победил француза Бенджамина Бонзи в матче второго круга Australian Open - 6:4, 6:0, 7:5. В следующем круге Хачанов сыграет с Надалем (шестой номер посева), который 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема.

"Чтобы обыгрывать Надаля, надо подавать, как в игре второго круга - стабильно. Если сможет, то будут варианты. Залог победы над Надалем - первая подача и атакующие действия", - сказал Тарпищев.

Также в следующий круг турнира вышел Аслан Карацев, победивший американца Маккензи Макдональда - 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. В следующем круге он сыграет с французом Адрианом Маннарино.

"Американец играл быстро, но в ритм. Скорость и ритм устраивали Аслана, не было сверхинтенсивности. В принципе, сыграл чище, чем в первом круге, сыграл в свой теннис, - отметил Тарпищев. - По логике, Аслан должен проходить следующего соперника. Психологически, главное, быть устойчивым. Сегодня была адекватная нагрузка, восстановление не станет для Карацева проблемой".

Australian Open завершится 30 января.

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