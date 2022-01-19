Тарпищев рассказал, за счет чего Хачанов может обыграть Надаля на Australian Open

В среду Хачанов победил француза Бенджамина Бонзи в матче второго круга Australian Open - 6:4, 6:0, 7:5. В следующем круге Хачанов сыграет с Надалем (шестой номер посева), который 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема.

"Чтобы обыгрывать Надаля, надо подавать, как в игре второго круга - стабильно. Если сможет, то будут варианты. Залог победы над Надалем - первая подача и атакующие действия", - сказал Тарпищев.

Также в следующий круг турнира вышел Аслан Карацев, победивший американца Маккензи Макдональда - 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. В следующем круге он сыграет с французом Адрианом Маннарино.

"Американец играл быстро, но в ритм. Скорость и ритм устраивали Аслана, не было сверхинтенсивности. В принципе, сыграл чище, чем в первом круге, сыграл в свой теннис, - отметил Тарпищев. - По логике, Аслан должен проходить следующего соперника. Психологически, главное, быть устойчивым. Сегодня была адекватная нагрузка, восстановление не станет для Карацева проблемой".

Australian Open завершится 30 января.