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Футбол в России

Футбольный клуб "Краснодар" уступил "Легии" в первом матче под руководством Фарке

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу польской команды
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 19 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл польской "Легии" со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Дубае.

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Единственный гол в составе российской команды забил бразильский полузащитник Вандерсон на 12-й минуте матча. В составе "Легии" забитыми мячами отметились Жозуэ (54) и Матеуш Ветеска (82).

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера "Краснодара" немца Даниэля Фарке. 5 января руководство российского футбольного клуба приняло решение отправить в отставку Виктора Гончеренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

В следующем контрольном матче "Краснодар" сыграет со словацким клубом "Жилина" 23 января.

Второй и третий сборы "Краснодар" планирует провести в испанской Марбелье с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.

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