Владелец "Краснодара" объяснил выбор Фарке в качестве главного тренера

ТАСС, 19 января. Футбольный клуб "Краснодар" сделал выбор в пользу немецкого специалиста Даниэля Фарке в качестве главного тренера команды из-за стиля, который он сможет привить команде. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил владелец клуба Сергей Галицкий.

Фарке был назначен главным тренером "Краснодара" 13 января. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2024 года. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

"Убежден, что "Краснодар" будет строиться только на местных ребятах, поэтому и был дан шанс [Мураду] Мусаеву (бывший тренер команды - прим. ТАСС), - отметил президент. - Мы дали пару пощечин российскому тренерскому сообществу, но сейчас внутри школы нет человека, который мог бы возглавить команду с именитыми футболистами. Мы не видели человека, который смог бы поддержать наш стиль. Над этим смеются, продолжайте это делать, но стиль важнее всего - мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится".

"Мы внимательно изучали российский тренерский состав, но не видели человека, подходящего по стилистике, - продолжил владелец "Краснодара". - На западном рынке тоже не просто. Именитого европейского тренера сложно пригласить в Москву, а в Краснодар еще тяжелее. Переговоры у нас были очень тяжелые, могли войти в предсезонку без тренера. Самое главное, что мы увидели в тренере - стиль, который он дает клубу. Это самое важное".

Также Галицкий подчеркнул, что "ни один тренер в "Краснодаре" не был уволен за результат". "Для нас это ценно. Если надо было поменять мнение, я его поменяю. Но пока мы находимся на том векторе, на котором и были", - подчеркнул он.

"Краснодар" после 18 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на девять баллов. Следующий матч в премьер-лиге краснодарцы сыграют дома 27 февраля против московского "Локомотива".