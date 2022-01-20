Поздняков: у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Два знаменосца представят сборную России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

"У нас остается открытым вопрос о знаменосцах, - сказал Поздняков. - Как и в Токио, [знаменосцами] будут два человека. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами мы определимся на месте, когда точно поймем, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии".

Поздняков подчеркнул, что в настоящий момент вопрос здоровья спортсменов является приоритетным. "Сейчас важно усилить контроль за здоровьем спортсменов, минимизировать их участие в массовых мероприятиях, строго соблюдать антивирусный протокол и меры, содержащиеся в рекомендациях Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр. Особенно теперь, когда в Пекине будут гораздо более строгие антивирусные протоколы, чем на Олимпийских играх в Токио", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.