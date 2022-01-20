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Чемпионат Европы по гандболу

Сборная России проиграла шведам в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу

Встреча завершилась со счетом 23:29
Левый полусредний сборной Швеции Джонатан Карлсбогорд и правый полусредний сборной России Никита Каменев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Левый полусредний сборной Швеции Джонатан Карлсбогорд и правый полусредний сборной России Никита Каменев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 20 января. Сборная России по гандболу со счетом 23:29 проиграла команде Швеции в матче основного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Словакии.

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Россияне на предварительном этапе одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии будет учтен в турнирной таблице основного раунда.

Сборные России и Швеции представляют группу 2. Первое место занимает команда Германии (два очка; одна игра), далее идут команды Испании (2; 1), Швеции (2; 2), России (2; 2), Норвегии (0; 1) и Польши (0; 1). 

В следующих матчах сборная России сыграет с испанцами (21 января), поляками (23 января) и немцами (25 января). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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