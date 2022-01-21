Фристайлисты сборной России начнут прибывать в Пекин 28 января

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители олимпийской сборной России по фристайлу будут прибывать в Пекин начиная с 28 января. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В состав сборной России по фристайлу на Олимпиаду вошли 22 спортсмена.

"Поскольку у нас пять команд, то они заезжают все в разное время: в период с 28 января по 12 февраля. И так мы в ограниченных условиях, поскольку не смогли участвовать в тестовых соревнованиях перед Олимпиадой, а наш вид спорта специфичен, поскольку проходит на открытом воздухе, и мы зависим от климатических условий напрямую", отметил Курашов.

"Мы не знаем ни структуру снега, ни силу порыва ветра, ни розу ветров, элементарно не понимаем бытовую инфраструктуру, а всего лишь даются три официальные тренировки в благоприятных погодных условиях, и этого крайне мало, чтобы хорошо подготовиться и выступить. Но мы ни в коем случае не жалуемся, я просто констатирую факты, и наши все спортсмены, тренеры и специалисты ограждены от тех проблем, с которыми мы столкнулись перед выездом на Олимпиаду", - добавил президент Федерации фристайла России.

Курашов рассказал о процессе подготовки спортсменов к Олимпийским играм. "Они все продолжают готовиться, полностью всем обеспечены, экипированы. Мы совместно с министерством спорта проделали большую работу по заключительному этапу подготовки и вместе с регионами, в Челябинской области и Ярославле, продолжаем готовиться".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.