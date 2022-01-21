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Матыцин: более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от ковида

Министр спорта отметил, что все базы переведены на закрытый режим подготовки
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Более 90% спортсменов в олимпийской команде России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, за исключением тех, у кого есть медотводы. Все базы, где атлеты проходят заключительный этап подготовки перед Играми, перевели в закрытый режим, сообщил журналистам в пятницу министр спорта России Олег Матыцин.

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"Утвержден новый регламент совместно с Роспотребнадзором. Ежедневное тестирование на базах, они все переведены на закрытый режим подготовки. На базах находятся те спортсмены и обслуживающий персонал, которые фактически протестированы и вакцинированы. На федеральных базах [где проходят подготовку сборные команды России] более 99% персонала вакцинированы, спортсмены - более 90% вакцинированы, за исключением тех, кто имеет медицинский отвод", - сообщил Матыцин.

Министр отметил, что особое внимание уделено транспортной логистике. Например, благодаря Росавиации созданы специальные коридоры, стойки регистрации в аэропортах для передвижении членов олимпийской сборной. "Особое внимание обратили главных тренеров команд, президентов федераций на персональную ответственность за соблюдением режима", - сказал Матыцин.

По словам Матыцина, главная задача Минспорта состоит в том, чтобы все спортсмены прошли заключительный этап подготовки и выехали в Пекин здоровыми, несмотря на сложную эпидситуацию в мире.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
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